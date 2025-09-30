Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendirdi

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:46
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendirdi
        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Başkan Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, ağustos ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 6,34 oranında düşerek 303 milyon 825 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Büyüksimitci, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,68 oranında düşüş olduğunu ancak geçen yıla göre ilk sekiz ayda yüzde 0,93 oranında, son 12 aylık karşılaştırmaya göre de yüzde 1,53 oranında artış olduğunu ifade etti.

        Kayseri'nin ilk sekiz aylık ihracatının 2 milyar 489 milyon 794 bin dolar olduğunu belirten Büyüksimitci, son 12 aylık ihracatın ise 3 milyar 774 milyon 780 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

        Ağustos ayında Kayseri'den 147 ülkeye ihracat yapıldığını, Irak, Almanya ve ABD'nin ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk üç sırada olduğunu, mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ise ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini anlatan Büyüksimitci, sanayiciler olarak tüm zorluklara rağmen üretmeye ve ihracata devam ettiklerini kaydetti.

        Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ise dünya için üreten, Türkiye için rekabet eden tüm firmalara, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür etti.

        Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümesi için alınan her kararın en yakından etkilediği kesimin üreticiler ve ihracatçılar olduğunu belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz ekonomisinin toparlanma reçetesi olarak gördüğümüz ve bizim de destek verdiğimiz Orta Vadeli Plan ve buna bağlı olarak sıkılaştırma politikaları çerçevesinde en büyük zorluğu yaşayan üreten kesim olmuştur. Enflasyonla mücadele devam etmeli ancak ihracatımızı, işletmelerimizi de ayakta tutmalıyız. İş dünyasının en büyük problemi haline gelen, finansmana erişimdeki zorluklar ve yüksek maliyetler konusu bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

        OSB Başkanı Yalçın da yaşanan finansal zorlukların, dünyadaki karışıklıkların ve kırılganlıkların sanayicileri etkilediğini, sanayicilerin tüm bu zorluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

