Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.