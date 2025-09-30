Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü (2)

        ÜVEYBABANIN CENAZESİ IĞDIR'A GÖNDERİLDİKayseri'de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÜVEYBABANIN CENAZESİ IĞDIR'A GÖNDERİLDİ

        Kayseri’de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.C.K. (12) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Puğu’nun (31) Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Puğu’nun cenazesinin Iğdır’a götürüldü. Y.C.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan Talas Belediyesi tarafından sosyal medyada ‘Mağdur aileye sahip çıkıyoruz’ başlıklı, yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Maalesef dün gece Talas'ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu. Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra bu mağdur aileye gerekli yardım ve destek için ilk adımı attık. Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yanlışlıkla çalınan yangın alarmıyla oluşan panikte 14 öğrenci y...
        Kayseri'de yanlışlıkla çalınan yangın alarmıyla oluşan panikte 14 öğrenci y...
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Hacılar'ın çehresi yatırımlarla değişiyor
        Hacılar'ın çehresi yatırımlarla değişiyor
        Kocasinan'ın "Sinan Kütüphaneleri" vatandaşların uğrak noktası oldu
        Kocasinan'ın "Sinan Kütüphaneleri" vatandaşların uğrak noktası oldu
        KAYSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı