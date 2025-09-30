Kayseri'de yanlışlıkla çalınan yangın alarmıyla oluşan panikte 14 öğrenci yaralandı
Kayseri'de bir ortaokulda yanlışlıkla çalınan yangın alarmının neden olduğu panikte 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline bastı.
Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
