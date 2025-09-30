Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yanlışlıkla çalınan yangın alarmıyla oluşan panikte 14 öğrenci yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:36
        
        Kayseri'de bir ortaokulda yanlışlıkla çalınan yangın alarmının neden olduğu panikte 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

        İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline bastı.

        Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.

        İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

