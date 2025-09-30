Kayseri'de yanlışlıkla çalınan yangın alarmıyla oluşan panikte 14 öğrenci yaralandı

Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline bastı.

Kayseri'de bir ortaokulda yanlışlıkla çalınan yangın alarmının neden olduğu panikte 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

