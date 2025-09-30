Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'ın çehresi yatırımlarla değişiyor

        Hacılar'da son yıllarda yürütülen projelerle ilçenin çehresi hızla değişiyor.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:38
        Hacılar'ın çehresi yatırımlarla değişiyor
        Hacılar'da son yıllarda yürütülen projelerle ilçenin çehresi hızla değişiyor.

        Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentsel dönüşümden alternatif yol bağlantılarına, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hayata geçirilen çalışmalar, ilçeyi daha modern ve yaşanabilir bir hale getiriyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu sene 600 milyon lira bütçeleri bulunduğunu ancak sadece inşa edilen 552 konutun ihale bedelinin 1 milyar lira olduğunu belirtti.

        Kara yollarına şu ana kadar 500-600 milyon lira civarında yatırım yapıldığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Kanalı saymadığımızda bile 2 proje 2 milyar liraya yakın bir bütçe yapıyor. Kanalı da dahil ettiğimizde 3 projenin bütçesi 2 milyar lirayı geçiyor. Hacılar Yukarı Mahalleye iniş ve çıkışta yeni bir yol hattı oluşturduk. Elbette tozlanma oldu, araç trafiğinde sıkıntılar yaşadık ama inşallah sona geldik. Ekim ortasında tamamladığımızda Cumhuriyet Bayramı'na da erkenden hazırlığımızı yapacağız. Yaklaşık 80 dönümlük bir alan üzerinde konutlar ve ticari alanlar oluşturuyoruz. Ekim ayında tamamlayıp kasımdaki Büyükşehir Belediyesi Meclisine yetiştirmeyi planlıyoruz. İlçenin girişinde boş bir alan dursun istemiyoruz. Daha çağın gereksinimlerine uygun yapılar ortaya çıkması için bu çalışmayı yapıyoruz."

        İlçenin geleceği için alternatif yolların önemine dikkati çeken Özdoğan, Hasan Dağı'nın kuzey kısmından Yukarı Mahalle bağlantısı, Eğribucak bağlantısı ve Eskişehir Bağları yolunda yapılacak genişletme çalışmalarıyla ilçenin ulaşım ağının güçleneceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

