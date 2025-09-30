Habertürk
        Yangın ziline basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

        Yangın ziline basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

        KAYSERİ'de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu.

        Giriş: 30.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:05
        Yangın ziline basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
        KAYSERİ’de bir öğrenci okuldaki yangın ziline basınca izdihama neden oldu. Panik halinde dışarı çıkmaya çalışan öğrencilerden 14’ü hafif yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Hikmet Kozan Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Bu sırada binada olan öğrenciler, paniğe kapılıp dışarı çıkmaya çalışınca izdiham yaşandı. Olayda 14 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

