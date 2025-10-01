Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        KAYSERİ'de, bir depoda yapılan aramada 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 00:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:35
        Kayseri'de 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        KAYSERİ'de, bir depoda yapılan aramada 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.’nin (23) yemek masalarına sakladığı kaçak sigaraları TIR ile yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bu kapsamda şüpheliye ait depoya düzenlenen baskında 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.Ş, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

