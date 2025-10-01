Kayseri'de 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

KAYSERİ’de, bir depoda yapılan aramada 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.’nin (23) yemek masalarına sakladığı kaçak sigaraları TIR ile yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bu kapsamda şüpheliye ait depoya düzenlenen baskında 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.Ş, polis merkezine götürüldü.