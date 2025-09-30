Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:51 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:51
        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.Ş'nin (23) yemek masalarına gizlenmiş gümrük kaçağı sigaraları tır ile yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adresi belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.E.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

