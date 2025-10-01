Kayseri'de standart dışı plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, kente kargo vasıtasıyla Avrupa Press Plaka (APP) getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.