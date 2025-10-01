Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımında sona gelinen TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:18
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yapımında sona gelinen TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Özdoğan, yaklaşık 80 dönümlük arazi üzerine çağın gereklerine uygun modern konutlar ve ticari alanlar inşa ettiklerini belirtti.

        Örnek daireyi ve çevre düzenlemelerini inceleyen Özdoğan, şunları kaydetti:

        "2 milyar lirayı aşan yatırımla sadece binalar değil, geleceğimizin temellerini atıyoruz. İlçemize ekonomik canlılık getirecek, sosyal hayatı canlandıracak yeni bir vizyon kazandırıyoruz. Çevre düzenlemeleri hızla devam ediyor. İnsanlarımızı en kısa sürede yuvalarına kavuşturmak için altyapı kuruluşları da yoğun şekilde çalışıyor. Her geçen gün tamamlanan işleri yerinde görüyor ve yakından takip ediyoruz. Bu konutların yapımında ihalesinden başlangıcına kadar emeği geçen önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, şimdiki Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediyemizde gayretle çalışan başkan yardımcımıza ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

