        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:46
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis H.O.T'yi (53) saklandığı adreste yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

