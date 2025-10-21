Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de lise öğrencilerinden Gazze'ye yatak ve uyku seti desteği

        Kayseri'de meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen 60'şar yatak ve uyku seti Gazze'ye gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:38 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:38
        Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Gazze'de varılan ateşkesin ardından bölgede savaştan etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla harekete geçti.

        Bu kapsamda okulun atölyesinde üretilen, üzerinde Türkçe ve Arapça notların bulunduğu 60'şar yatak, uyku seti, Türk Kızılay koordinesinde Gazze'ye gönderilecek.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı üretimle mesleki gelişimlerine katkı sundukları gibi toplumsal olaylarda da inisiyatif alarak dertlere çare olduğunu söyledi.

        Ateşkes süreciyle birlikte yardımların hız kazanmasının ardından Kayseri'de meslek liselerinin harekete geçtiğini ifade eden Esen, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizle üretmiş olduğumuz yatak, nevresim, yastık ve uyku tulumlarımızı yetkili kuruluş olan Türk Kızılay'a vereceğiz. Kızılay'ın yardım araçlarıyla inşallah Gazze'ye ulaşmış olacak. Yardımlar bugün burada yapmış olduğumuz çalışmayla sınırlı kalamayacak. Önümüzdeki günlerde diğer meslek liselerimizin üretim yaptığı alanlarla alakalı da Gazze'ye bir nefes olmaya çalışacağız. Bu aynı zamanda çocuklarımızın, hepimizin insani sorumluluğudur. Bunu böyle görüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde temizlik maddesi üretimi, kimya alanı olan okullarımızda gündeme gelecek. Eğer devletimiz, Kızılay'ımız oraya çadır ulaştırmak gibi bir çalışma başlattığında yine meslek liselerimizde biz bunları yapacak kapasiteye sahibiz. Bunları da yapmak için hazır olarak bekliyoruz."

        Öğrencilerden Sıla Kansu da Gazzelilere destek ve umut olmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Gazze'ye gönderecekleri yatak ve uyku setlerinin içerisine yazdıkları dua ve notları da eklediklerini belirten Kansu, Gazze'de yaşanan durumun kendisini etkilediğini ve atölyede gönüllü olarak çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

