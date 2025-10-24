Kayseri'de aranan 6 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 34 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 455 araç ve 1025 kişi sorgulandı.
Denetimde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, yoklama kaçağı olan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
