Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de aranan 6 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 00:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de aranan 6 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 34 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 455 araç ve 1025 kişi sorgulandı.

        Denetimde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

        Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan, yoklama kaçağı olan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, görevine başladı
        CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, görevine başladı
        DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı
        DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı'ndaki altyapı çal...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı'ndaki altyapı çal...
        Başkan Büyükkılıç'tan 3. Gastronomi Günleri'ne davet
        Başkan Büyükkılıç'tan 3. Gastronomi Günleri'ne davet
        Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı
        Kayseri'de 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı başladı
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü...
        Eğitim gördüğü üniversitede eski eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın, öldü...