Kayseri'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde Eyüp Kaplan'ın evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesinin ardından olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ö.G. ve S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.