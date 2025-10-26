Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde 48 saatte 2 bin 176 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:24
        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde 48 saatte 2 bin 176 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçe merkezinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, ilçede doğal gaz ve altyapı hizmetleri sonucu bozulan yol ağında, son 48 saatte 2 bin 176 ton asfaltın üretimi, nakli ve serim işlemlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

