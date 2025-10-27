Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için kermes düzenledi

        Kayseri'de, Gazze'ye destek amacıyla Ali Rıza Özderici Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, Gazze'ye destek amacıyla Ali Rıza Özderici Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kermes düzenlendi.

        Okul Aile Birliği'nin koordinasyonuyla okulun spor salonunda, öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle yapılan kermesten 438 bin lira gelir elde edildi.

        Etkinlikte açık arttırma yoluyla satışa çıkarılan Filistin bayrağı resimli pasta da veli Arif Dağ tarafından 150 bin liraya satın alındı.

        Okul Müdürü Ebubekir Özkan, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tarihi, dini ve insani bir sorumluluk bilinciyle Anadolu'dan Gazze'ye bir merhamet köprüsü kurduklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Bir velimizin açık arttırma ile satışa çıkardığımız Filistin bayrağı temalı pastayı 150 bin lira ödeyerek satın alması, mazlum coğrafyalara olan bilinç ve duyarlılığımızın göstergesidir. Kermesimize katılan il protokolümüze, kardeş okul müdürlerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, özgür ve bağımsız bir Filistin ile Gazze'de kalıcı barış ve huzur diliyoruz."

        "ÇEDES Gazze için seferber” sloganıyla düzenlenen kermesten toplanan para ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

        Kermese, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Melikgazi'de "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı"nda öğrencilere eği...
        Melikgazi'de "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı"nda öğrencilere eği...
        Kocasinan'da uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
        Kocasinan'da uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
        235 bin TL'ye aldığı otomobilin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çık...
        235 bin TL'ye aldığı otomobilin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çık...
        Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yapılacak
        Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yapılacak
        Büyükşehir Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" düzenledi
        Büyükşehir Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" düzenledi
        Bünyan halısı 239 yıllık tarihi konakta geleceğe taşınacak
        Bünyan halısı 239 yıllık tarihi konakta geleceğe taşınacak