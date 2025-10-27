Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yapılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin çalışmaları esnasında alternatif güzergah olarak kullanılacak önemli bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katlı kavşakta incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

