        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yapılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreninin 29 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:23
        Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yapılacak
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreninin 29 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katlı kavşakta incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin çalışmaları esnasında alternatif güzergah olarak kullanılacak önemli bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Büyükkılıç, tanıtım törenini 29 Ekim'de yapacakları projenin Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize Sanayi, Erciyes-şehir merkezi arasındaki bağlantı aksında ulaşımı kesintisiz bir şekilde sağlayacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

