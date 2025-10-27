Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin eğitimi ve gelişimi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:15
        Büyükşehir Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" düzenledi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelinin eğitimi ve gelişimi için "İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri" gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Birimi tarafından Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde iş güvenliği uzmanı Erhan Erensayın, iş sağlığı ve güvenliği konularında belediye personelini bilgilendirdi.

        Erensayın, iş kazalarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, faaliyetlerin güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebileceği ve olası bir tehlike durumunda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise seminerin hayırlı ve faydalı olmasını diledi.

