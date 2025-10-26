Habertürk
        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

        Giriş: 26.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:20
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Caddesi'nde içme suyu hatlarının yenilenmesi, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının düzenlenmesi gibi altyapı çalışmaları 100 milyon lira maliyetle devam etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

        - Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi başlıyor

        Kocasinan Belediyesince Argıncık Mahallesi sakinlerine yönelik Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 630 bin metrekarelik alanda ilk etap çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

        Argıncık Kentsel Dönüşüm Ofisi açacaklarını belirten Çolakbayrakdar, mülkiyet sahipleriyle birebir görüşme yapılacağını kaydetti.

        - Talas'ta Kültürel Mirasın Aktarımı Eğitimleri ve Semineri düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle Kültürel Mirasın Aktarımı Eğitimleri ve Semineri gerçekleştirildi.

        Talas Su Medeniyetleri Galerisi'nde düzenlenen programda, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan ekibin el emeği ürünleri sergilendi.

        Etkinlikte, Türk süsleme sanatlarında motif analizi ve seramik yüzeylerde geleneksel çini uygulama metotları konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

