        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması

        Kayserispor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin bu hakemlerin isimlerinin ve nasıl bahis oynadıklarının şeffaf bir şekilde paylaşılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:19
        Kulübün, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısını büyük bir dikkatle ve üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı ifade edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması olayın ciddiyetini gözler önüne sermiştir. Bazı hakemlerin ise on binlerce kez bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık ve utanç verici günlerinden birinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Sahada adaleti sağlamakla görevli olan hakemlerin bahis oynaması, kişisel menfaatleri uğruna maçlara direkt etki etmeleri ve futbolun doğasına neşter vurmaları tüm futbol camiasını derinden sarsmıştır. Kayserispor Kulübü olarak futbolda adaletin birinci unsur olmasını her platformda ısrarla savunduk. Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz. Türk futbolu artık bu karanlık günler ile değil, adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlikle anılmalıdır. Kayserispor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız."

