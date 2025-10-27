Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 67 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 67 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-4" operasyonu gerçekleştirdi.

        827 personelin katıldığı operasyonda, 16 bin 523 kişi, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 35 fişek, hacizli otomobil ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!

        Benzer Haberler

        Melikgazi Kayseri Basketbol – Beşiktaş BOA: 57 - 86
        Melikgazi Kayseri Basketbol – Beşiktaş BOA: 57 - 86
        Kayseri'de Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü konserle anıldı
        Kayseri'de Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümü konserle anıldı
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı
        İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa