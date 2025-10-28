Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.10.2025 - 11:28
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, binlerce yıllık devlet geleneğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'le taçlandıran aziz milletin, her zaman kendi kaderini kendi iradesiyle belirlediğini vurguladı.

        Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında milletin inanç ve kararlılıkla yürüttüğü kalkınma hamlesinin yeni adını "Türkiye Yüzyılı" olarak koyduklarını anımsatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu vizyon, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine geçme kararlılığımızın bir ifadesidir. Bizler yerelde bu büyük vizyona hizmet eden bir anlayışla Kayseri'mizi daha güçlü, daha yaşanılabilir, daha üretken bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Atatürk'ün başlattığı modernleşme yolculuğu, bugün yerli ve milli teknolojilerimizle yeni bir aşamaya ulaşmıştır. İHA'larımız, SİHA'larımız, milli jetlerimiz sadece birer savunma unsuru değil, milletimizin azminin, özgüveninin, üretim gücünün sembolüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarılar, ülkemizi küresel arenada söz sahibi haline getirmiştir."

        Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmetle anarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

