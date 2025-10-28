Kayseri Valisi Çiçek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, büyük Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyet'le taçlandırdığı günün 102. yıl dönümünü kutlamanın gururu içeresinde olduklarını belirtti.

Dört bir yanı işgal altındaki topraklarda, yorgun ama asla ümitsiz olmayan bu milletin tek yürek olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Kimi cephede savaşarak, kimi sırtında mermi taşıyarak, kimi tarlasında, atölyesinde çalışarak büyük bir direnişin parçası haline geldi. O direniş, sonunda bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve en büyük mirasımız olan Cumhuriyet'imizi kazandırdı. Cumhuriyet, bu milletin küllerinden yeniden doğuşunun, hürriyet ve istiklaline olan sarsılmaz inancının simgesidir. Bizlere düşen görev, bu emaneti, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."