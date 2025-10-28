Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de "Küresel Vicdan" konulu söyleşiye katıldı:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu anda insanlığın yüreği Gazze ile atıyor. Her ırktan, her milletten insan Gazzelilerin yanında." dedi.

Davutoğlu, Kayseri'de bir kafede düzenlenen "Küresel Vicdan" konulu söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere yaşadıkları coğrafyayı ve çevresindeki ülkeleri iyi tanımaları tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, Gazze'de yaşananlara da 7 Ekim tarihini baz alarak bakılmaması ve tarihi süreci iyi bilmek gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren konuşmaları olduğunu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesini, Uluslararası Adalet Divanını tanımıyor. UNESCO, İnsan Hakları Konseyi küresel vicdandır. Gençler, hangi göreve gelirseniz gelin şu yüreğiniz var ya önce ona sığınacaksınız. Vicdan oradadır. Şu anda insanlığın yüreği Gazze ile atıyor. Her ırktan, her milletten insan Gazzelilerin yanında. Bununla Trump'ın kafasındaki dünya savaşacak. Savaş derken birilerinin silahı yok. O vicdanın silahı yok. Nasıl Vietnam yüzünden Amerikalılar özür dilemek zorunda kalmışsa, siz de 'Gazzelilerin o kanları üzerinde zamanla o Amerikalılara, bütün emperyalistlere de özür dileteceğiz' diyeceksiniz. 'Bizden öncekiler, onlar yapamadılar ama biz özgür Filistin'i gerçekleştireceğiz' diyeceksiniz. 'Yahudiler çok güçlü diyecekler bakmayın' siz. Ben diplomatik hayatımda gördüm ki zekadan, bilgiden ve vicdandan daha güçlü hiçbir şey yoktur."