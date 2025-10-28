Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:40 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Türkiye Kupası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stad:RHGEnerTürk Enerji

        Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Elmas, Ali Can Alp

        Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Cardoso (Dk. 46 Opoku), Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 65 Ramazan Civelek), Tuci (Dk. 65 Onugkha), Carole, Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp

        Niğde Belediyespor: Mert Topuz, Muhammed Ebrar Yıldırım (Dk. 72 Yusuf Balcı), Hüseyin Furkan Uslu, Bilal Güven, Muhammed Emir Özbilen (Dk. 64 Ömer Faruk Demirel), Eyüp Can Temiz, Emre Öztaş, Ahmet Yalçın Öztürk (Dk. 84 Caner Taşkıran), Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 46 Emirhan Özkan), Abdullah Berkay Ekmekci, İbrahim Çam (Dk. 64 Barış Şen)

        Gol: Dk. 3 Tuci (Zecorner Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammed Emir Özbilen, Dk. 90+5 Ömer Faruk Demirel (Niğde Belediyespor), Dk. 76 Mendes, Dk. 81 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Davutoğlu: Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım
        Davutoğlu: Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de "Küresel Vicdan" konulu...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de "Küresel Vicdan" konulu...
        Kayseri'de öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını pedal çevirerek kutladı
        Kayseri'de öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını pedal çevirerek kutladı
        Kocasinan Şimşekspor oyuncularından il protokolüne ziyaretler
        Kocasinan Şimşekspor oyuncularından il protokolüne ziyaretler
        Talas'ta bir binanın öğretmenevi olarak kullanılması için 46 milyon lira öd...
        Talas'ta bir binanın öğretmenevi olarak kullanılması için 46 milyon lira öd...
        Vali Çiçek, anaokulu öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu
        Vali Çiçek, anaokulu öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu