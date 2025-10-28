Ziraat Türkiye Kupası

Stad:RHGEnerTürk Enerji
Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Elmas, Ali Can Alp
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Cardoso (Dk. 46 Opoku), Mendes, Mehmet Eray Özbek, Burak Kapacak (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Mane (Dk. 65 Ramazan Civelek), Tuci (Dk. 65 Onugkha), Carole, Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp
Niğde Belediyespor: Mert Topuz, Muhammed Ebrar Yıldırım (Dk. 72 Yusuf Balcı), Hüseyin Furkan Uslu, Bilal Güven, Muhammed Emir Özbilen (Dk. 64 Ömer Faruk Demirel), Eyüp Can Temiz, Emre Öztaş, Ahmet Yalçın Öztürk (Dk. 84 Caner Taşkıran), Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 46 Emirhan Özkan), Abdullah Berkay Ekmekci, İbrahim Çam (Dk. 64 Barış Şen)
Gol: Dk. 3 Tuci (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Muhammed Emir Özbilen, Dk. 90+5 Ömer Faruk Demirel (Niğde Belediyespor), Dk. 76 Mendes, Dk. 81 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)
KAYSERİ
