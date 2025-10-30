Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi ile 2 yılda 80 milyon lira tasarruf sağladı

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde kurulan Agrega Üretim Tesisi'nde, 2 yılda 1 milyon ton agrega üreterek 80 milyon lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

Gürpınar Mahallesi'ndeki Agrega Üretim Tesisi'nde düzenlenen programda konuşan Çolakbayrakdar, tesiste 1 milyon tonun üzerinde agrega ürettiklerini belirtti.

Tesisten çıkan malzemenin 40 bin araçla naklini sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, kırsal veya kent merkezinde yapılan asfaltlı yollarda agregayı kullandıklarını dile getirdi.

Çolakbayrakdar, agreganın asfaltın içerisinde kullanılan iki hammaddeden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Halk tabiriyle mıcır. Yol yapanlar için agrega altın değerinde bir malzeme. Bu da yolların uzun ömürlü olabilmesi için kıymetli. 2 sene sonra bu yollar bozulur ve kullanılmaz hale gelirse en önemli sebeplerden birisi kaliteli malzeme kullanılmamasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak iyi bir ekiple bu işin yapıldığını söyleyebilirim. Böyle bir tesis Kayseri'de kamuda tek Kocasinan Belediyesi'nde var. Bu tesisi 2 yılı aşkın süredir kullanıyoruz. Tesisi kurarken de kendi imkanlarımızla kurduk. Bugün geldiğimiz noktada 2 yıldır 1 milyon tona ulaşan üretim neticesinde, 80 milyon lira tasarruf sağladık. Bu tesis maddi olarak amortisini sağlamış, artık yüzde 100 de kar sağlamış bir tesis demektir."