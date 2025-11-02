Kayseri Şeker bu sezon 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde pancarda 3 milyon 400 bin ton rekolte ve yaklaşık 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor.

Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat'ın Boğazlıyan ve Tokat'ın Turhal ilçelerindeki 3 fabrika sahasında, 13 bin 500 çiftçinin ürettiği pancarları şeker üretimi için işliyor.

Faaliyet sahasındaki 570 bin dekarda ekim yaptıran Kayseri Şeker, şeker, küspe, lisanslı depoculuk ile et ve süt üretimi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde Kayseri ve Tokat'ın tamamı ile Sivas, Yozgat, Amasya ve Nevşehir'in bazı bölgelerindeki üretimlerden 3 milyon 400 bin ton rekolte bekliyor.

- "475 bin ton şeker üretmeyi ümit ediyoruz"

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, 3 fabrikada başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kampanya döneminde 40 günü geride bıraktıklarını belirten Akay, "Şu ana kadar 3 fabrikamızda toplam 180 bin ton şeker üretimi gerçekleşti. Bu sürede yaklaşık 1 milyon 200 bin ton da pancar işlenmiş oldu. Bu sene işlenecek pancar için öngördüğümüz rakam 3 milyon 400 bin ton ve bunun sonucunda da yaklaşık 475 bin ton şeker üretmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Akay, pancardaki şeker oranının da giderek arttığını, 100 kilogram pancardan 15 kilogram şeker alacak seviyeye geldiklerini dile getirdi. Tatlandırıcının ve nişasta bazlı şekerin piyasayı olumsuz etkilediğini belirten Akay, bu yüzden pancar şekerinin gereken değeri görmediğinden yakındı. Türkiye'de 500 bin ton pancar şekeri varken sektörün kampanya dönemine girdiğini hatırlatan Akay, "Pancar fiyatı (ton fiyatı) önce 2 bin 975 lira olarak açıklandı, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın olaya müdahalesiyle 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Türkiye'de ortalama 7,5 kilogram pancardan 1 kilogram şeker elde ediliyor. Pancar Şekeri Üreticileri Derneğine göre aşağı yukarı 1 kilogram şeker 47 liraya mal oluyor." diye konuştu. - "100 bin nüfusa doğrudan hitap eden bir sistem" Akay, Orta Anadolu'da tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak açısından mutlaka şeker pancarı üretiminin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Pancar şekeri üretiminin büyük kitleye hitap ettiğini vurgulayan Akay, sözlerini şöyle tamamladı: