        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de aranan 29 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:09 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:09
        Kayseri'de aranan 29 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
        Kayseri'de polisin düzenlediği asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 29 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-19" uygulamasında, 541 araç ve 2 bin 6 kişi sorgulandı.

        Denetimlerde, ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan yoklama kaçağı 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

