Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte ekim ayında 263 kişinin istihdamına aracı olarak mal ve hizmet üretimindeki sürece katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte ekim ayında 263 kişinin istihdamına aracı olarak mal ve hizmet üretimindeki sürece katkı sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin istihdam potansiyeline yönelik hizmet veren merkez, iş arayan ile işveren arasında köprü görevini yürütüyor.

        Bu kapsamda merkez, 2025 yılı ekim ayında toplam 263 kişinin istihdamına aracılık etti.

        Öte yandan, söz konusu 1 aylık süreçte 64 bin 667 kısa mesaj (SMS) yönlendirmesi yoluyla yapılan faaliyetlerde 602 başvuru ve 316 ilan işleme alınırken, talep edilen işçi sayısı ise 726 olarak gerçekleşti.

        Merkez, 10 aylık süreçte toplam 2 bin 579 kişinin istihdamına aracı olurken, söz konusu süreçte 6 bin 607 başvuru ve 418 bin 854 SMS yönlendirmesini işleme aldı. 10 aylık süreçte 2 bin 631 ilan olurken, talep edilen işçi sayısı ise 6 bin 835 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Hacılar Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Sarıoğlan'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi
        Sarıoğlan'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi
        Erciyes 38 FK – 12 Bingöl Spor: 1-1
        Erciyes 38 FK – 12 Bingöl Spor: 1-1
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye" başl...
        AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, El Cezire için "Terörsüz Türkiye" başl...
        Kayseri Şeker'in kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyede onaylandı
        Kayseri Şeker'in kredi notu "yatırım yapılabilir" seviyede onaylandı