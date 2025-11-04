Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, kentte ekim ayında 263 kişinin istihdamına aracı olarak mal ve hizmet üretimindeki sürece katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin istihdam potansiyeline yönelik hizmet veren merkez, iş arayan ile işveren arasında köprü görevini yürütüyor.

Bu kapsamda merkez, 2025 yılı ekim ayında toplam 263 kişinin istihdamına aracılık etti.

Öte yandan, söz konusu 1 aylık süreçte 64 bin 667 kısa mesaj (SMS) yönlendirmesi yoluyla yapılan faaliyetlerde 602 başvuru ve 316 ilan işleme alınırken, talep edilen işçi sayısı ise 726 olarak gerçekleşti.

Merkez, 10 aylık süreçte toplam 2 bin 579 kişinin istihdamına aracı olurken, söz konusu süreçte 6 bin 607 başvuru ve 418 bin 854 SMS yönlendirmesini işleme aldı. 10 aylık süreçte 2 bin 631 ilan olurken, talep edilen işçi sayısı ise 6 bin 835 oldu.