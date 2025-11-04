Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ahşap geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan "Kuş Evleri Sergisi" açıldı

        Kayseri'de ahşap geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan "Kuş Evleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:32
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Kayseri Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Abdulkadir Dağlı'nın ahşap geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kuş evleri, değnekler, doğa ve çanta rozetleri ile masa sehpalarının bulunduğu 150 eser yer aldı.

        Dağlı, AA muhabirine, sergideki amacının doğanın sanata dönüşme hikayesi olduğunu söyledi.

        4 gün sürecek sergide, her gün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik meşe palamudu tüpleme atölyeleri, ahşap ve çanta rozeti atölyeleri yaptıracaklarını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

        "Onlarla ilgili talepler bize geldikçe atölyeler oluşturup, çocuklarımıza burada atölye yaptırma fırsatı bulacağız. Sergide geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış eserler var. Artık her bir ürünün doğada elektrik, su ve enerji olarak bir bedelinin olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir ve geri dönüşüm malzemelerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Buna vurgu yapmak istedik. Temel amacımız dünyamızın artık enerjisinin, suyunun, havasının ve toprağının daha fazla yok edilmemesi."

        Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

