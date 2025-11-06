Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Umut Treni" lösemili çocuklarla Kayseri'ye ulaştı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliği kapsamında 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 21:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:08
        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliği kapsamında 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye geldi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle, "Umut Varsa İyileşme de Vardır" sloganıyla organize edilen etkinlikte, ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı.

        Balonlarla süslenen ve LÖSEV brandasıyla kaplanan vagonla Kayseri'ye ulaşan çocukları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bando takımı karşıladı.

        ALFA Motosiklet grubunun da karşılamada yer aldığı çocuklara balon ve çeşitli hediyeler verildi.

        LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak istediklerini söyledi.

        "Umut Treni"nin Ankara'dan sabah sattlerinde yola çıktığını ve Kayseri'ye ulaştığını anlatan Kurşun, "Biz de çocuklarımızı buradan alıp Ürgüp, Nevşehir bölgemizde gezeceğiz. Biz bu sene Lösemili Çocuklar Haftası'nın 25. yılını kutluyoruz. O yüzden diyoruz ki lösemiye dikkati çekmek için 7 Kasım'da tüm Türkiye'yi turuncuya boyayalım. Lösemi iyileşilebilir, iyileştirilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Trenimize 'Umut Treni' diyoruz." dedi.

        "Umut varsa iyileşme de vardır." diyen Kurşun, trenin lösemili çocukların umudunu taşıyacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

