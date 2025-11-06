Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de atık kağıtların arasında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kayseri'de polis ekipleri preslenmiş atık kağıtları arasında gizlenmiş 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 22:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:02
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler bir tırın kasasında preslenmiş atık kağıtların arasında gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin paket sigara buldu.

        Operasyonda yakalanan F.A. ile M.Ş.B. hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

