        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi kavşağındaki düzenleme çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi girişinde bulunan kavşak bölgesindeki düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:13
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi kavşağındaki düzenleme çalışmalarını inceledi
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi girişinde bulunan kavşak bölgesindeki düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kavşak bölgesindeki çalışmaları inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, trafiği rahatlatmak amacıyla direkt Davud-el Kayseri Bulvarı'na bağlanacak bağlantı oluşturduklarını ifade etti.

        Çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Erciyes Üniversitemizin giriş kapısının önündeki en önemli, yoğun olarak kullanılan kavşağımızdayız. Bu kavşağımızda değişik istikametlerden gelen yollar vesilesiyle bir yoğunluk oluşuyor ve zaman zaman sıkıntılar oluşuyordu. Aynı zamanda Davud-el Kayseri Bulvarı'ndan gelenlerin de bu kavşağa girmeden U dönüşü ile tekrar dönüşüne fırsat verecek bir ortam sağlıyoruz. Yine şehir istikametinden gelenlerin rahatlıkla Talas ve Ali Dağı istikametine gitmesine kolaylıklar sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

