Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinden Cemil Baba belgeseli

        Talas Belediyesi, ilçenin manevi değerlerinden Cemil Baba'nın hayatını anlatan belgesel hazırlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinden Cemil Baba belgeseli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesi, ilçenin manevi değerlerinden Cemil Baba'nın hayatını anlatan belgesel hazırlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçesinin simge isimlerinden halk arasında Cemil Baba olarak bilinen Cemal Kazan'ın yaşamı, onu yakından tanıyan isimlerin anlatımlarıyla belgesele konu edildi.

        Belgeselde, Cemil Baba'nın manevi yönü, insanlarla kurduğu samimi ilişkiler ve Talas kültürü üzerindeki etkileri geniş bir şekilde ele alındı.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra aile fertlerinden Meral Yurtsever ile Necmettin Nursaçan, Mehmet Beğendik, Rasim Deniz, Abdullah Sert, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mustafa Gümüş, Ali Ramazan Dinç, Mehmet Buğdaylı ve Ahmet Hasyüncü, Cemil Baba'ya dair düşüncelerini ve hatıralarını paylaştı.

        Yapımcı-yönetmen Erol Mutlu, yaklaşık bir yıllık hazırlık ve çekim sürecinin ardından tamamladığı belgeseli Başkan Yalçın'a teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Kayseri'nin, özellikle de Talas'ın manevi değerlerinden olan Cemil Baba'nın ölüm yıldönümünde hatırasını yaşatmak adına bu belgeseli hazırlattıklarını belirtti.

        Bu belgeselin kültürel mirası geleceğe aktarmak için hazırlandığını kaydeden Yalçın, "Erol kardeşimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. Umarım ileride Cemil Baba'nın sinema filmi de yapılır. Vefat ettiğinde üniversite birinci sınıf öğrencisiydim, bizim kuşak onu çok iyi hatırlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Belgesel, belediyenin sosyal medya kanalı ve diğer dijital platformlarda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği vatandaşın ayağına gidiyor
        Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği vatandaşın ayağına gidiyor
        Annesinin böbreğiyle hayata tutundu Prof. Dr. İsmail Koçyiğit: "Ülkemizde 3...
        Annesinin böbreğiyle hayata tutundu Prof. Dr. İsmail Koçyiğit: "Ülkemizde 3...
        Çarşı Melikgazi'ye Kayseri Ticaret Odası'ndan tam not
        Çarşı Melikgazi'ye Kayseri Ticaret Odası'ndan tam not
        Büyükşehirden tarım ve hayvancılığa köprü desteği
        Büyükşehirden tarım ve hayvancılığa köprü desteği
        Kar yağdı, ekipler sahaya indi
        Kar yağdı, ekipler sahaya indi
        Riyad'dan Kayseri'ye 1 altın, 1 bronz geldi
        Riyad'dan Kayseri'ye 1 altın, 1 bronz geldi