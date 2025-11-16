Talas Belediyesinden Cemil Baba belgeseli

Talas Belediyesi, ilçenin manevi değerlerinden Cemil Baba'nın hayatını anlatan belgesel hazırlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçesinin simge isimlerinden halk arasında Cemil Baba olarak bilinen Cemal Kazan'ın yaşamı, onu yakından tanıyan isimlerin anlatımlarıyla belgesele konu edildi.

Belgeselde, Cemil Baba'nın manevi yönü, insanlarla kurduğu samimi ilişkiler ve Talas kültürü üzerindeki etkileri geniş bir şekilde ele alındı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra aile fertlerinden Meral Yurtsever ile Necmettin Nursaçan, Mehmet Beğendik, Rasim Deniz, Abdullah Sert, Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mustafa Gümüş, Ali Ramazan Dinç, Mehmet Buğdaylı ve Ahmet Hasyüncü, Cemil Baba'ya dair düşüncelerini ve hatıralarını paylaştı.

Yapımcı-yönetmen Erol Mutlu, yaklaşık bir yıllık hazırlık ve çekim sürecinin ardından tamamladığı belgeseli Başkan Yalçın'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Kayseri'nin, özellikle de Talas'ın manevi değerlerinden olan Cemil Baba'nın ölüm yıldönümünde hatırasını yaşatmak adına bu belgeseli hazırlattıklarını belirtti.