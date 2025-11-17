Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 18:07 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:07
        İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme sürüyor.

