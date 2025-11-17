Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

