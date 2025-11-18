Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini ifade etti.

        Mağdur F.E.B, pedagog eşliğinde alınan beyanında, sağlık kabininde yapılan sünnete babasıyla gittiğini, babasının iğneleri getiren sanık S.T'ye 3 bin lira para verdiğini söyledi.

        Sonra sanık H.Ç'nin geldiğini anlatan çocuk, şunları kaydetti:

        "H.Ç. iğneyi yaptı. Bu esnada sanık S.D. de beni oyalıyordu. Uyanıktım, H.Ç. sünnet etti. Odada babam da vardı. İşlem bittikten sonra H.Ç. babama 'oğlunu pansumana getir' demedi. Rahatsızlanınca babam, bu kişiyi telefonunu bulup aramış, o da babama 'ılık suya oturt' demiş. Kötüleşince amcam beni kabine götürdü. H.Ç. iğne yapmadan işlem yaptı. İyi değildim, bulanık görüyordum. Babam beni tekrar kabine götürdüğünde H.Ç, 'bunun bir şeyi yok, eve götür' dedi, bana tokat attı. İyileşmeyince babam beni hastaneye götürdü, bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum."

        Müşteki baba ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumun rengi gitmişti. Hastanede bana 'yarım saat geç gelseydiniz oğlunuz ölebilirdi' denildi. Çocuğumun canı bu kadar mı ucuzdu? Çocuğumun hayatı bitti. Kafana silah mı dayadım? Yetki belgen olmadığını söyleyebilirdin." dedi.

        Sanık H.Ç. ise çocuğa fiziki bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.

        Sünnetten sonra kontrol ve pansuman için 2 gün sonra gelmelerini söylediğini öne süren sanık, "İhmal edilmiş, 12 gün pansuman yapılmamış. Çocuk 12 gün sonra getirildiğinde sünnet edilen yerde iltihap ve enfeksiyon vardı. Müdahale ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun, babası tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Diğer 2 sanık da önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

        Mahkeme hakimi, 3 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına, sanık S.T'nin elektronik kelepçe adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verdi.

        Hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi nedeniyle Ağustos 2024'te 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Develi Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        KAYÜ, EUREC'e katılan 'ilk' Türk üniversitesi oldu
        KAYÜ, EUREC'e katılan 'ilk' Türk üniversitesi oldu
        Alman Devlet Bakanı Güler: "AKİB'in projeleri çok vizyoner" AKİB Başkanı Hı...
        Alman Devlet Bakanı Güler: "AKİB'in projeleri çok vizyoner" AKİB Başkanı Hı...
        Kızının erkek arkadaşını öldüren baba hakim karşısına çıktı
        Kızının erkek arkadaşını öldüren baba hakim karşısına çıktı
        Önemsiz sandığınız belirtiler, kalp krizi habercisi olabilir Kardiyoloji Uz...
        Önemsiz sandığınız belirtiler, kalp krizi habercisi olabilir Kardiyoloji Uz...
        Oğlu tarafından öldürülen adam toprağa verildi Şüpheli, çatı katında yakala...
        Oğlu tarafından öldürülen adam toprağa verildi Şüpheli, çatı katında yakala...
        Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü; işletmenin çatısında yakalandı (2...
        Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü; işletmenin çatısında yakalandı (2...