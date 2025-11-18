Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur F.E.B. ve müşteki babası Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini ifade etti.

Mağdur F.E.B, pedagog eşliğinde alınan beyanında, sağlık kabininde yapılan sünnete babasıyla gittiğini, babasının iğneleri getiren sanık S.T'ye 3 bin lira para verdiğini söyledi.

Sonra sanık H.Ç'nin geldiğini anlatan çocuk, şunları kaydetti:

"H.Ç. iğneyi yaptı. Bu esnada sanık S.D. de beni oyalıyordu. Uyanıktım, H.Ç. sünnet etti. Odada babam da vardı. İşlem bittikten sonra H.Ç. babama 'oğlunu pansumana getir' demedi. Rahatsızlanınca babam, bu kişiyi telefonunu bulup aramış, o da babama 'ılık suya oturt' demiş. Kötüleşince amcam beni kabine götürdü. H.Ç. iğne yapmadan işlem yaptı. İyi değildim, bulanık görüyordum. Babam beni tekrar kabine götürdüğünde H.Ç, 'bunun bir şeyi yok, eve götür' dedi, bana tokat attı. İyileşmeyince babam beni hastaneye götürdü, bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum."

Müşteki baba ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumun rengi gitmişti. Hastanede bana 'yarım saat geç gelseydiniz oğlunuz ölebilirdi' denildi. Çocuğumun canı bu kadar mı ucuzdu? Çocuğumun hayatı bitti. Kafana silah mı dayadım? Yetki belgen olmadığını söyleyebilirdin." dedi.

Sanık H.Ç. ise çocuğa fiziki bir müdahalede bulunmadığını iddia etti.

Sünnetten sonra kontrol ve pansuman için 2 gün sonra gelmelerini söylediğini öne süren sanık, "İhmal edilmiş, 12 gün pansuman yapılmamış. Çocuk 12 gün sonra getirildiğinde sünnet edilen yerde iltihap ve enfeksiyon vardı. Müdahale ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun, babası tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Diğer 2 sanık da önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi, 3 sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına, sanık S.T'nin elektronik kelepçe adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verdi.