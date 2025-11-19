Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 5 zanlı yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.V, A.A.U, C.A, T.U. ve F.A'yı yakaladı.
Yapılan aramada, 4 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
