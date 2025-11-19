Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 5 zanlı yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:41
        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 5 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.V, A.A.U, C.A, T.U. ve F.A'yı yakaladı.

        Yapılan aramada, 4 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

