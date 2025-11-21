Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen adına hatıra ormanı oluşturuldu

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in hatırasını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:33
        Sarıoğlan'da Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen adına hatıra ormanı oluşturuldu
        Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in hatırasını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

        Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu tarafından organize edilen programda, öğretmenler, öğrenciler ve veliler oluşturulan alana fidan dikti.

        Etkinlik, fidan dikiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

