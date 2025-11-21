Sarıoğlan'da Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen adına hatıra ormanı oluşturuldu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in hatırasını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.
Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu tarafından organize edilen programda, öğretmenler, öğrenciler ve veliler oluşturulan alana fidan dikti.
Etkinlik, fidan dikiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.
