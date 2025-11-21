Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantının ikinci birleşiminde ise 16 ilçe belediyesinin 2026 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da meclis üyelerince kabul edildi.

Konuşmanın ardından mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2026 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü.

Gündem maddelerine geçmeden önce MHP Grubu adına söz alan MHP Grup Başkan Vekili Orhan Say Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personel anısına şehitler anıtı yapılması yönündeki önergeyi meclise sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.