        Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 19:27 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:27
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında yapıldı.

        Gündem maddelerine geçmeden önce MHP Grubu adına söz alan MHP Grup Başkan Vekili Orhan Say Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personel anısına şehitler anıtı yapılması yönündeki önergeyi meclise sundu.

        Konuşmanın ardından mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2026 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü.

        Toplantının ikinci birleşiminde ise 16 ilçe belediyesinin 2026 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da meclis üyelerince kabul edildi.

        Toplantıda, 38 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

