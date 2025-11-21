Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi hizmete açıldı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan Hububat ve Çekirdek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan Hububat ve Çekirdek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB), ORAN Kalkınma Ajansı ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen merkezde her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 dükkan bulunuyor.

        Kentin tarımsal ekonomisine destek sağlaması beklenen projenin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin yıllık 4 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye'ye katma değer sağlayan bir kent olduğunu söyledi.

        Kayseri'nin Türkiye'ye katma değer sağlamasının kendileri için milli bir mesele olduğunu ifade eden Çiçek, kentin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda tarım şehri olduğuna da vurguladı.

        Kentin Türkiye'nin tarım deposu olduğuna dikkati çeken Çiçek, Kayseri'nin ekili tarım alanında 5'nci sırada olduğunu ifade etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Kayseri'de son yıllarda yapılan yatırımlarla tarım alanında güzel işlere imza atıldığını dile getirdi.

        Tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Ataş, çalışmalarından ötürü KTB Başkanı Recep Bağlamış'a teşekkür etti.

        TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da Kayseri'nin bitkisel tarım ürünleri üretiminde güçlü olduğunu ifade ederek, şeker pancarı, yem bitkileri, çerezlik ayçekirdeği ve kabak çekirdeğinin Kayseri tarımının bel kemiğini oluşturduğunu söyledi.

        Türkiye'de 24 bin tonluk ayçekirdeği üretiminin yüzde 16'sının Kayseri'den karşılandığını ifade eden Kopuz, kentin çerezlik ayçekirdeği üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ve çerezlik kabak çekirdeği üretiminde de İç Anadolu'nun en önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Kopuz, Hububat ve Çekirdek Merkezinin tam kapasiteye ulaştığında yılda 250 bin ton tarım ürününün ticaretine ev sahipliği yapacağını belirterek, bu ticaretin parasal değerinin 10 milyar lirayı bulacağını belirtti.

        KTB Başkanı Recep Bağlamış ise açılışı merkezin yalnızca modern dükkanlardan oluşan bir tesis olmadığını, Kayseri'nin stratejik öneme sahip olan hububat ve çekirdeğinin kalbi olduğunu söyledi.

        Bağlamış, yıllık 10 milyar liralık işlem hacmi ve 250 bin tonluk ürün sirkülasyonu ile Hububat ve Çekirdek Merkezinin kentin ekonomisine önemli katkı sunacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilen törende, Hububat ve Çekirdek Merkezi'nde 55 dükkanın anahtarları sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, programda daha önceden açılışı gerçekleştirilen KTB AG-GE Merkezine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun adı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        HAGİAD Başkanı Erkan: "Eğitim, üretimin ve girişimciliğin gerçek temelidir"
        HAGİAD Başkanı Erkan: "Eğitim, üretimin ve girişimciliğin gerçek temelidir"
        MHP'den Kayseri'ye 11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı yapılması için dilekçe
        MHP'den Kayseri'ye 11 Kasım Hava Şehitleri Anıtı yapılması için dilekçe
        Başkan Palancıoğlu veznede emlak vergisini ödedi
        Başkan Palancıoğlu veznede emlak vergisini ödedi
        Talas Belediyesi'ne AKİB'ten ziyaret
        Talas Belediyesi'ne AKİB'ten ziyaret
        Kocasinan'da Erkilet Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi
        Kocasinan'da Erkilet Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi
        ERÜ'de "Yapay Zekanın ABC'si: Yapay Arı Koloni Algoritması" Çalıştayı düzen...
        ERÜ'de "Yapay Zekanın ABC'si: Yapay Arı Koloni Algoritması" Çalıştayı düzen...