        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da Erkilet Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi

        Kocasinan Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Erkilet Kur'an Kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:21
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kur'an kursunun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise Kur'an kursunun önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yapılan hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanakları sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kur'an kursunun yapılışı gerçek manada hayırseverlerin işbirliğiyle ortaya çıkmış bir eserdir. Birden çok hayırseverimiz var. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Elbetteki bu tür yerlerin yapılması o şehirde yaşayan insanlar ve özellikle de çocuklar için çok kıymetli ve çok ehemmiyetli. Burada 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitimler verilecek. Belki birçok çocuk hayatını şekillendirecek bütün dini bilgiyi buralardan alacak. Bundan dolayı bu bilginin doğru yerlerde, doğru kanallarda, doğru şekilde alınmasının çok ehemmiyeti var. Buraların açılmış olması ve devletimizin kontrolünde bu bilgilerin eğitimlerinin veriliyor olması çok kıymetli."

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da 240 kız öğrencinin Kur'an kursunda eğitim göreceğini ifade etti.

        Yapılan konuşmaların ardından Çolakbayrakdar, kent protokolüne tesisi gezdirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

