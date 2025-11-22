Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski cezaevi 100 kadının çalıştığı tekstil fabrikasına dönüştü

        ERGÜN HAKTANIYAN - İstanbul'da yaşayan Kayserili iş insanı Sait Dinç, memleketi Yahyalı'da 3 yıl önce kapanan cezaevini belediyenin desteğiyle tekstil fabrikasına dönüştürerek 100 kadını istihdam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski cezaevi 100 kadının çalıştığı tekstil fabrikasına dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - İstanbul'da yaşayan Kayserili iş insanı Sait Dinç, memleketi Yahyalı'da 3 yıl önce kapanan cezaevini belediyenin desteğiyle tekstil fabrikasına dönüştürerek 100 kadını istihdam ediyor.

        Ata topraklarından 41 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Dinç, başarılı çalışmalarıyla bir süre sonra ihracat yapmaya başladı.

        Dinç, 3 yıl önce memleketi Yahyalı'ya hizmet etmek için belediyenin eski cezaevi yerine yaptığı alanı ihaleyle tekstil fabrikasına çevirdi.

        Fabrikada 100 kadına istihdam sağlayan Dinç, doğup büyüdüğü ilçeye vefa borcunu üretime katkı sağlayarak ödemek istiyor.

        - Yakın zamanda 200 kadının istihdam edilmesi planlanıyor

        İş insanı Sait Dinç, AA muhabirine, ata topraklarına hizmet etmek için 3 yıl önce ilçeye geldiğini ve farklı atölyeler açtığını söyledi.

        Belediye Başkanı Esat Öztürk'le iletişime geçerek ilçeye katkı sağlamak isteğini ilettiğini anlatan Dinç, ardından eski cezaevinin bulunduğu alanı tekstil fabrikasına çevirdiklerini dile getirdi.

        Atölyede 100 kadının çalıştığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

        "Biz, işe 20 kişiyle başladık ve şu an 100 kişiyiz. İnşallah yakın zamanda 200 kişiye çıkacağız. Sektöre İstanbul'da devam ederken 'Doğduğumuz, büyüdüğümüz yere desteğimiz olsun.' dedik ve buraya geldik. 'Personel bulabilir miyiz, çalışabilir mi, verim alabilir miyiz?" diye tereddütlerimiz vardı. Bunlar, önemliydi bizim için. Şu anda çok şükür 3. yılımızı doldurduk. Farklı atölyeler de açmıştık. Tekstil durgun ama biz iyiyiz elhamdülillah çünkü burada verim alıyoruz. Yahyalı'ya faydamız var. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıp bize geliyor. İşi bilen personel çalışmaya başladı. Biz, bu verimi alacağımızı da bilmiyorduk. Sağ olsun Başkan'ın desteğiyle burayı açtık."

        Dinç, kurumlara pantolon, tişört ve kaban gibi birçok ürün yaptıklarını belirterek, daha fazla atölye açarak ilçeye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

        Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de tekstil fabrikasının bulunduğu alanın eskiden cezaevi olduğunu söyledi.

        Mülkiyeti belediye tarafından alınan alanın ilçe halkına hizmet etme doğrultusunda inşasını yaptıklarını anlatan Öztürk, bu alanın iş insanı Dinç tarafından da tekstil fabrikasına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

        Çalışanların yüzde 98'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, "Bulunduğumuz yer çelik konsolla yapılmış, yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip." dedi.

        "Aile Yılı"nda kadınların burada mutlu şekilde çalıştıklarına ve ev ekonomilerine katkı sağladıklarına dikkati çeken Öztürk, yeni alınacak çalışanların da Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Düğün takılarını dikkatli harcayın Avukat Tevfik İmamoğlu: "Düğünde kadına...
        Düğün takılarını dikkatli harcayın Avukat Tevfik İmamoğlu: "Düğünde kadına...
        ERÜ Öğrencileri ÜNİDES'e Damga Vurdu: 24 projeye destek
        ERÜ Öğrencileri ÜNİDES'e Damga Vurdu: 24 projeye destek
        Uyuşturucu tacirlerinin aracından 1 kilo uyuşturucu çıktı
        Uyuşturucu tacirlerinin aracından 1 kilo uyuşturucu çıktı
        Dur levhasına uymadı, kazaya neden oldu
        Dur levhasına uymadı, kazaya neden oldu
        Kayseri'de 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
        Kayseri'de 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı
        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı