Kayseri'de FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 4 ay hüküm giyen eski subay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski subay M.B'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
