        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, öğrencilerle bir araya geldi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Atlas Eğitim Kurumları öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:14
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, öğrencilerle bir araya geldi
        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Atlas Eğitim Kurumları öğrencileriyle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda "kanka buradayız" temasıyla düzenlenen söyleşide konuşan Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verdi.

        Öğrencilere kariyer planlaması hakkında tavsiyelerde bulunan Altun, başarının temelinde istikrar, özgüven ve çalışmanın geldiğini belirtti.

        Kitap okumanın önemini vurgulayan Altun, "Okumak en güzel dosttur. Araştırmak en güzel alışkanlıktır. Bunları yaptığınız zaman değeriniz artmaktadır. Ancak bu değerin karşılığını beklemeyin, kendiniz için yapın." ifadelerini kullandı.

        Bir insanın ana dili ne kadar güçlü olursa yeni dil öğrenmesinin o kadar kolay olduğunu kaydeden Altun, "Lütfen en az üç yabancı dil öğrenin." ifadesini kullandı.

        Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök ise Altun'un bilimsel çalışmaları, projeleri ve akademik başarıları hakkında bilgi vererek, kendisini öğrencilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

