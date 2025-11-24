Öğretmenler "Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi"nde bir araya geldi
Kayseri'de öğretmenler tarafından hazırlanan "Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi"nde sevilen şarkılar seslendirildi.
Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı.
Programda öğretmenler tarafından Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım", Neşet Ertaş'tan "Ahirim Sensin", Grup Gündoğarken "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi şarkılar seslendirildi.
