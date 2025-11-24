Öğretmenler "Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi"nde bir araya geldi

Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğretmenler tarafından hazırlanan "Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi"nde sevilen şarkılar seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:51 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:51
        Kayseri'de öğretmenler tarafından hazırlanan "Zamana Yenilmeyen Şarkılar Gecesi"nde sevilen şarkılar seslendirildi.

        Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programa yaklaşık 2 bin öğretmen katıldı.

        Programda öğretmenler tarafından Müslüm Gürses'ten "Seni Yazdım", Neşet Ertaş'tan "Ahirim Sensin", Grup Gündoğarken "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi şarkılar seslendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

