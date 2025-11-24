Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kayseri'de "Öğretmenler Günü" programında konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir. Dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür. Öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır." dedi.

Yılmaz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm yöneticilerin sınıftaki öğretmenin eğitimini daha iyi yapabilmesi adına destek faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Öğretmenlerin sınıftaki duruşunun, sözünün, bakışının ve hatta yürüyüşünün öğrenciler üzerinde büyük etki bırakacağını belirten Yılmaz, "Bizler de hayatımızda öğretmenlerimizi örnek alarak, kendimize hayat tarzını modelledik. Onun için bizim öğretmenlik mesleğine bakışımız, ezelden itibaren kendi inancımızın da gereği olarak peygamberlik mesleği gibi bir kutsiyeti vardır. Burada sadece bir kutsallık ifadesi kullanmak istemiyorum. Öğretmenlik bir adanmışlıkla yapılabilecek meslektir. Onun karşılığını sadece bir ücretle belirlemek asla ve kata hiçbirimizin düşündüğü bir düşünce değildir kanaatindeyim." diye konuştu.