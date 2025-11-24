Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kayseri'de "Öğretmenler Günü" programında konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir. Dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür. Öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Kayseri'de "Öğretmenler Günü" programında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir. Dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür. Öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır." dedi.

        Yılmaz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

        Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm yöneticilerin sınıftaki öğretmenin eğitimini daha iyi yapabilmesi adına destek faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

        Öğretmenlerin sınıftaki duruşunun, sözünün, bakışının ve hatta yürüyüşünün öğrenciler üzerinde büyük etki bırakacağını belirten Yılmaz, "Bizler de hayatımızda öğretmenlerimizi örnek alarak, kendimize hayat tarzını modelledik. Onun için bizim öğretmenlik mesleğine bakışımız, ezelden itibaren kendi inancımızın da gereği olarak peygamberlik mesleği gibi bir kutsiyeti vardır. Burada sadece bir kutsallık ifadesi kullanmak istemiyorum. Öğretmenlik bir adanmışlıkla yapılabilecek meslektir. Onun karşılığını sadece bir ücretle belirlemek asla ve kata hiçbirimizin düşündüğü bir düşünce değildir kanaatindeyim." diye konuştu.

        Yılmaz, bir öğretmenin sevdası, muhabbeti ve aşkı olursa, bir yüreğe ve gönle dokunma gayreti olursa başarıyı elde edebileceğini dile getirdi.

        Öğretmenin en önemli eserinin yetiştirdiği öğrenciler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir, dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür, öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır. Bugün öğrencilerimizin sizin sadece bilginize değil, sevginize ve ilginize ihtiyacı var. Onun gözüne sevgiyle baktığınızda, omzuna dokunduğunuzda, gönlünü hoş ettiğinizde ben inanıyorum ki o yavrularımızın gönüllerindeki o güzellikler tezahür edecek ve geleceğimiz adına çok büyük işlere imza atacaklar."

        Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşma yaptı.

        Öte yandan program öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gültepe Kültür Merkezi'nde devam eden programda, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin merasimi gerçekleştirildi ve emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın: "Kayseri ekonomisinin amiral gemisi Kayseri OSB, Çekya ile i...
        Başkan Yalçın: "Kayseri ekonomisinin amiral gemisi Kayseri OSB, Çekya ile i...
        AKİB Başkanı Hızar: "Öğretmenler ülkenin geleceğini inşa eden en önemli güç...
        AKİB Başkanı Hızar: "Öğretmenler ülkenin geleceğini inşa eden en önemli güç...
        Çiçekçilerde '24 Kasım' yoğunluğu
        Çiçekçilerde '24 Kasım' yoğunluğu
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ERÜ öğrencileri ile buluştu
        KAYSO Başkanı Büyüksimitci, ERÜ öğrencileri ile buluştu
        Türkiye - AB İşbirliği dijital dönüşümle güçlendiriliyor: Digiconnect Proje...
        Türkiye - AB İşbirliği dijital dönüşümle güçlendiriliyor: Digiconnect Proje...
        KTB Başkanı Bağlamış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        KTB Başkanı Bağlamış'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı