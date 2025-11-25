Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 12 bin 372 lira para cezası kesildi

        Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne 12 bin 372 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:24
        Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 12 bin 372 lira para cezası kesildi
        Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne 12 bin 372 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Keykubat Mahallesi'nde kediye çarpan araç sürücüsünün M.E.D. olduğunu tespit etti.

        Kedinin öldüğünü belirleyen ekipler, sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 386 lira ile Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1986 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

