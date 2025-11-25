Kayseri'de sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 12 bin 372 lira para cezası kesildi

Kedinin öldüğünü belirleyen ekipler, sürücüye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 386 lira ile Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1986 lira idari para cezası uyguladı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Keykubat Mahallesi'nde kediye çarpan araç sürücüsünün M.E.D. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle sahipsiz kediye çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.