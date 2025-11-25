Amatör telsizci üniversite öğrencisi evinin çatısına taşınabilir hava durumu sistemi kurdu

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de amatör telsizciliğe merak salan üniversite öğrencisi Taha Şaş, anlık hava durumu bilgileri veren taşınabilir sistemle telsiz üzerinden hem sesli uyarılarda bulunabiliyor hem de anlık bilgiler paylaşabiliyor.

Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nde okuyan 23 yaşındaki Şaş, yazılımı ve tasarımı kendine ait olan "Taşınabilir Telsizli Otomatik Hava Durumu Projesi"ni hayata geçirdi.

Güneş enerjisiyle çalışan, içinde mikro bilgisayar bulunan sistem, üzerindeki gaz, sıcaklık, nem, basınç ve rüzgar sensörleri sayesinde telsiz üzerinden anlık bildirimde bulunuyor.

Taha Şaş, AA muhabirine, okul arkadaşı sayesinde amatör telsizcilikle tanıştığını, bunu araştırırken ABD'de kullanılan ve devlet ağına bağlı olan resmi hava durumu uyarı sistemi NOAA Weather'ı gördüğünü, bundan yola çıkarak böyle bir sistem hazırladığını söyledi.

Üç haftalık çalışma sonucu ortaya çıkan projeyi altı ay önce 5 katlı apartmanın çatısına kurduğunu ve sağlıklı veriler aldığını belirten Şaş, şöyle konuştu:

"Babamla demir çubukları kaynatarak iskele oluşturduk. Üzerine hazır alınabilen sensörler yerleştirdik. Rüzgar, yağmur ölçerimiz var, ısı ve gaz sensörü var. Sensörler sayesinde iki saniyede bir otomatik olarak bilgiler güncelleniyor, içerisindeki mikro bilgisayar sayesinde bunu ses olarak kişiye ulaştırabiliyoruz frekans üzerinden. Mikro işlemcinin içinde bizim ses kayıtlarımız tanımlı. Kar yağışı, sağanak uyarılarımız var, bu uyarıları otomatik olarak veriyor. Ortamdaki gaz arttığında sesli uyarı veriyor." - "Kurumlar kriptolu ya da kullandıkları farklı tür telsizle birleştirebilirler" Öğrenci harçlıklarıyla sistemi kurduğunu anlatan Şaş, gerekli destek verildiğinde projenin geliştirilip pek çok kurumda kullanılabileceğini ifade etti. Amatör telsizciler arasında uygulamanın kullanıldığını dile getiren Şaş, "Bunu alıp istediğimiz yere götürüp kurabiliyoruz. Deprem anında kullanılabilir, orman yangınlarında bu sistemi kullanabiliriz çünkü orman yangınlarında rüzgar önemli. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, bu sistem sayesinde bütün ekiplerine anında bilgi verebilir. Kurumlar kriptolu ya da kullandıkları farklı tür telsizle birleştirebilirler." diye konuştu.

Şaş, sistemin tahmin yapmadığını, anlık olarak hava durumunu verebildiğini söyledi. OGM'nin şu an telefonlar üzerinden uyarı verebilen bir program kullandığına değinen Şaş, şunları kaydetti: "Telsiz üzerinden böyle bir kullanımı yok. Rüzgarın şiddetini, hangi yönden estiğini, basıncı, sıcaklığı ve nemi bu şekilde kontrol edebilir ve personele bunu iletebilir. Deprem anında AFAD, bu tür verilere önemli derecede ihtiyaç duyuyor. AFAD gönüllüsüyüm. AFAD gönüllüsü olarak eğitimlerde buna olan ihtiyacı gördüm. GSM hatları çöktüğünde telsiz ön plana çıkıyor." - Proje, OGM'nin Yangın-Cell sistemine entegre edilebilir Şaş, projesinin OGM'nin Yangın-Cell sistemine entegre edilebileceğini, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken yabancı ziyaretçilerin telsiz kullandığını, kar yığını, sis gibi uyarıların otomatik olarak merkeze iletilebileceğini, aynı zamanda yamaç paraşütü sporcularına anlık hava bilgisi sağlanabileceğini anlattı. Yaklaşık 7 bin liralık bütçeyle çatıya sistemi kurduğunu belirten Şaş, "En önemli parça telsiz ve içindeki mikro bilgisayar. Kurduğum ilk prototipten bu zamana kadar değişimler yaşadı. Aldığım veriler sağlıklı zaten, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileriyle de kalibre ettim." dedi.