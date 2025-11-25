HAK-İŞ'ten "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle 81 ilde meydanlarda olduklarını söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun şiddetin ve zulmün karşısında olduklarını belirten Navruz, şöyle konuştu:

"Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduğumuzu yüksek bir sesle ilan ediyoruz. Günümüzde şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını açıkça göstermektedir. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. HAK-İŞ, 50 yıllık onurlu mücadelesinin birikimiyle bugün de kadına yönelik şiddetin karşısında dimdik durmaktadır. Yarım asırlık sendikal tecrübe, bu konuda sözümüzü daha güçlü, duruşumuzu daha kararlı kılmaktadır."