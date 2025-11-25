Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Barosundan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

        Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Betül Özkan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Barosundan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Betül Özkan, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

        Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkan, kadınların evde, iş yerinde, okulda, sokakta, adliye koridorlarında şiddete uğradığını söyledi.

        Şiddetin önlenebilir bir olgu olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

        "Bunun için pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların yaşam haklarının vazgeçilmez mutlak bir değer olarak görülmesi gerekir. Engelli kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere tüm kadınların ve kız çocuklarının adalete, korunmaya ve destek mekanizmalarına erişiminin güvence altına alınması zorunludur. Bu nedenle şiddetle mücadele politikalarının erişilebilir ve kapsayıcı olması, ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin gereğidir."

        Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavı olduğunu ifade etti.

        Yaşam hakkını korumanın ertelenemez pozitif bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Özkan, "Yaşam hakkı kutsaldır, eşitlik vazgeçilmezdir, adalet geciktirilemez bir sorumluluktur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar lise ziyaretinde duygusal anlar yaşadı
        Başkan Çolakbayrakdar lise ziyaretinde duygusal anlar yaşadı
        Sanık avukatını tehdit iddiasıyla verilen 1 yıl hapis cezası, 'yanlış hüküm...
        Sanık avukatını tehdit iddiasıyla verilen 1 yıl hapis cezası, 'yanlış hüküm...
        Tomarzalı öğrenciler ERASMUS+ programı kapsamında Avrupa'ya eğitime gönderi...
        Tomarzalı öğrenciler ERASMUS+ programı kapsamında Avrupa'ya eğitime gönderi...
        HAGİAD, Hacılar'ın hafızasına katkı sunuyor
        HAGİAD, Hacılar'ın hafızasına katkı sunuyor
        Geri dönüşüm tesisindeki koku ekipleri harekete geçirdi
        Geri dönüşüm tesisindeki koku ekipleri harekete geçirdi
        Başkan Çolakbayrakdar: "Gönülden gönüle kurduğumuz bağ, 8 yıl sonra bile ay...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Gönülden gönüle kurduğumuz bağ, 8 yıl sonra bile ay...